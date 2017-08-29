"Наполи" следит за ситуацией с Коутиньо

Итальянский "Наполи" следит за ситуацией с возможным переходом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "партенопейцы" надеются, что приобретение "сине-гранатовыми" бразильца позволит им заполучить Дениса Суареса, который и без того не имел стабильной игровой практики в своей команде, а с приходом хавбека "красных" рискует и вовсе выпасть из основной обоймы вице-чемпиона Испании.

Напомним, во втором туре итальянской Серии А "Наполи" обыграл "Аталанту". | soccernews.ru