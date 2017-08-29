"Наполи" следит за ситуацией с Коутиньо

Теги наполибарселоналиверпульденис суарескоутиньо

"Наполи" следит за ситуацией с КоутиньоИтальянский "Наполи" следит за ситуацией с возможным переходом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "партенопейцы" надеются, что приобретение "сине-гранатовыми" бразильца позволит им заполучить Дениса Суареса, который и без того не имел стабильной игровой практики в своей команде, а с приходом хавбека "красных" рискует и вовсе выпасть из основной обоймы вице-чемпиона Испании.

Напомним, во втором туре итальянской Серии А "Наполи" обыграл "Аталанту". | soccernews.ru

комментарии
Ди

ТОлько не его он лучше коутиньо играет

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Хаддерсфилд Таун 3 7
3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
13 Арсенал Лондон 2 3
14 Бернли 2 3
15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
16 Лестер Сити 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов