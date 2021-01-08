"Наполи" снизил цену на Милика

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"Наполи" снизил цену на Милика

"Наполи" готов пойти на уступки в переговорах о продаже нападающего Аркадиуша Милика, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанцы согласны отпустить 26-летнего футболиста в "Марсель" за 10 миллионов евро.

Ранее "Наполи" требовал за поляка 15 миллионов, а провансальцы предлагали 8 миллионов.

В текущем сезоне Милик не сыграл ни одного матча. Его контракт с клубом истекает летом.

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