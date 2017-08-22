"Наполи" снова обыграл "Ниццу" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Французская "Ницца" после поражения в Неаполе попыталась взять реванш у "Наполи" и выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. Итальянцы же приехали на Лазурный берег за очередной победой.
"Наполи" с первых минут завладел мячом, команда Сарри и не думала отсиживаться в обороне, организовав несколько атак, однако опасными их назвать было сложно. "Ницца" также пыталась идти вперед, но в нападении у французов ничего не получалось.
Команды не могли организовать острую атаку своими силами, поэтому Сери решил подарить мяч Мертенсу, который на скорости ворвался в штрафную и выстрелил по воротам – Кардиналь руками парировал мяч. Следом неплохо пробивал Кулибали, который откликнулся на навес Мертенса, но в створ не попал. "Ницца" не выдерживала темп, стала все чаще ошибаться. После очередной обрезки Аллан выводил на ударную позицию, Мертенса, тот убежал от защитников, а затем с линии штрафной направил мяч на трибуны.
В середине тайма огрызнулись хозяева поля: Жалле пробивал с дальней дистанции, мяч едва не влетел в створ. Однако это оказалась лишь разовая акция. "Наполи" снова завладел инициативой, мог забивать Инсинье, но попал в Данте, после отскока от которого мяч полетел выше ворот.
Активность гостей принесла свои плоды в самом начале второй половины, когда Гамшик забежал за спину защитников, затем прострелил с фланга в центр на свободного Кальехона, который с нескольких метров расстрелял Кардиналя. Через минуту уже Мертенс вышел на ударную позицию, но на этот раз "орлов" спасла штанга. В какой-то момент "Наполи" сбавил обороты, но все же контролировал ход игры, периодически предпринимая вылазки к воротам Кардиналя.
Инсинье на 65 минуте откликнулся на заброс от Кальехона и хлестко пробил по воротам, однако вратаря застать врасплох не сумел. Кардиналь отбил мяч в сторону, а Кальехон не успел на добивание. Затем несколькими опасными прострелами в штрафную "Ниццы" отметился Гулам.
В концовке гости едва не подарили гол сопернику, отдав мяч Ганаго, но тот не воспользовался ошибкой итальянцев, пробив во вратаря. Через 7 минут неаполитанцы наказали "Ниццу" за расточительность: Гулам и Инсинье сыграли в стенку, Лоренцо выскочил на ворота, а затем точно пробил в правый угол. "Наполи" снова" выигрывает со счетом 2:0 и выходит в групповой этап Лиги чемпионов.
"Ницца" – "Наполи" 0:2
Голы: Кальехон, 49 – 0:1; Инсинье, 89 – 0:2
"Ницца": Кардиналь, Суке, Ле Маршан, Данте, Жалле, Вальтер (Марсель, 79), Сери, Сен-Максимен, Снайдер, Тамез (Мелу, 68), Балотелли (Ганаго, 77).
"Наполи": Рейна, Гюлам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Гамшик (Зелински, 64), Жоржиньо (Диавара 86), Аллан (Рог, 72), Инсинье, Кальехон, Мертенс.
Вячеслав Горбачев
Не пропустите: Обзор матча "Ницца" - "Наполи" | http://soccernews.ru
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