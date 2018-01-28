"Наполи" снова выиграл, "Верона" разгромила "Фиорентину" и другие результаты 22-го тура Серии А

Сегодня в рамках 22-го тура итальянской Серии А "Наполи" обыграл "Болонью", "Удинезе" - "Дженоа", "Кротоне" сыграл вничью с "Кальяри", а "Торино" и "Верона" разгромили соответственно "Беневенто" и "Фиорентину".

"Наполи" - "Болонья" - 3:1

Голы: Паласио, 1 - 0:1, Мбайе, 5 - 1:1 (автогол), Мертенс, 37 - 2:1 (пенальти), Мертенс, 59 - 3:1.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 74), Хамшик (Зьелински, 66), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80).

"Торино" - "Беневенто" - 3:0

Голы: Фальке, 3 - 1:0, Ньянг, 40 - 2:0, Оби, 45 - 3:0.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Бурдиссо, Молинаро, Баселли, Ринкон (Аква, 78), Оби (Ансальди, 70), Фальке, Ньянг (Белотти, 62), Беренгер.

"Дженоа" - "Удинезе" - 0:1

Гол: Бехрами, 62 - 0:1.

Удаление: Самир, 65 ("Удинезе").

"Кротоне" - "Кальяри" - 1:1

Голы: Тротта, 29 - 1:0 (пенальти), Чигарини, 45+7 - 1:1.

Удаление: Писакане ("Кальяри"), 45+2.

"Фиорентина" - "Верона" - 1:4

Голы: Вукович, 11 - 0:1, Кин, 20 - 0:2, Кин, 46 - 0:3, Диас, 53 - 1:3, Феррари, 55 - 1:4.

"Фиорентина": Спортьелло, Лаурини, Песселья (Миленкович, 73), Астори, Бираги, Бенасси (Диас, 46), Бадель, Верету, Кьеза, Симеоне, Теро (Сапонара, 46).

Напомним, ранее "Интер" не смог обыграть СПАЛ. | soccernews.ru