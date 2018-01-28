"Наполи" снова выиграл, "Верона" разгромила "Фиорентину" и другие результаты 22-го тура Серии А
Сегодня в рамках 22-го тура итальянской Серии А "Наполи" обыграл "Болонью", "Удинезе" - "Дженоа", "Кротоне" сыграл вничью с "Кальяри", а "Торино" и "Верона" разгромили соответственно "Беневенто" и "Фиорентину".
"Наполи" - "Болонья" - 3:1
Голы: Паласио, 1 - 0:1, Мбайе, 5 - 1:1 (автогол), Мертенс, 37 - 2:1 (пенальти), Мертенс, 59 - 3:1.
"Наполи": Рейна, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 74), Хамшик (Зьелински, 66), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80).
"Торино" - "Беневенто" - 3:0
Голы: Фальке, 3 - 1:0, Ньянг, 40 - 2:0, Оби, 45 - 3:0.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Бурдиссо, Молинаро, Баселли, Ринкон (Аква, 78), Оби (Ансальди, 70), Фальке, Ньянг (Белотти, 62), Беренгер.
"Дженоа" - "Удинезе" - 0:1
Гол: Бехрами, 62 - 0:1.
Удаление: Самир, 65 ("Удинезе").
"Кротоне" - "Кальяри" - 1:1
Голы: Тротта, 29 - 1:0 (пенальти), Чигарини, 45+7 - 1:1.
Удаление: Писакане ("Кальяри"), 45+2.
"Фиорентина" - "Верона" - 1:4
Голы: Вукович, 11 - 0:1, Кин, 20 - 0:2, Кин, 46 - 0:3, Диас, 53 - 1:3, Феррари, 55 - 1:4.
"Фиорентина": Спортьелло, Лаурини, Песселья (Миленкович, 73), Астори, Бираги, Бенасси (Диас, 46), Бадель, Верету, Кьеза, Симеоне, Теро (Сапонара, 46).
Напомним, ранее "Интер" не смог обыграть СПАЛ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|22
|57
|2
|Ювентус
|22
|56
|3
|Лацио
|22
|46
|4
|Интер Милан
|22
|44
|5
|Рома
|22
|41
|6
|Сампдория
|22
|37
|7
|Милан
|22
|34
|8
|Аталанта
|22
|33
|9
|Удинезе
|22
|32
|10
|Торино
|22
|32
|11
|Фиорентина
|22
|28
|12
|Болонья
|22
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|22
|21
|16
|Кальяри
|22
|21
|17
|Кротоне
|22
|19
|18
|СПАЛ
|22
|17
|19
|Хеллас Верона
|22
|16
|20
|Беневенто
|22
|7