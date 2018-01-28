"Наполи" снова выиграл, "Верона" разгромила "Фиорентину" и другие результаты 22-го тура Серии А

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"Наполи" снова выиграл, "Верона" разгромила "Фиорентину" и другие результаты 22-го тура Серии АСегодня в рамках 22-го тура итальянской Серии А "Наполи" обыграл "Болонью", "Удинезе" - "Дженоа", "Кротоне" сыграл вничью с "Кальяри", а "Торино" и "Верона" разгромили соответственно "Беневенто" и "Фиорентину".

"Наполи" - "Болонья" - 3:1

Голы: Паласио, 1 - 0:1, Мбайе, 5 - 1:1 (автогол), Мертенс, 37 - 2:1 (пенальти), Мертенс, 59 - 3:1.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 74), Хамшик (Зьелински, 66), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог, 80).

"Торино" - "Беневенто" - 3:0

Голы: Фальке, 3 - 1:0, Ньянг, 40 - 2:0, Оби, 45 - 3:0.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Бурдиссо, Молинаро, Баселли, Ринкон (Аква, 78), Оби (Ансальди, 70), Фальке, Ньянг (Белотти, 62), Беренгер.

"Дженоа" - "Удинезе" - 0:1

Гол: Бехрами, 62 - 0:1.

Удаление: Самир, 65 ("Удинезе").

"Кротоне" - "Кальяри" - 1:1

Голы: Тротта, 29 - 1:0 (пенальти), Чигарини, 45+7 - 1:1.

Удаление: Писакане ("Кальяри"), 45+2.

"Фиорентина" - "Верона" - 1:4

Голы: Вукович, 11 - 0:1, Кин, 20 - 0:2, Кин, 46 - 0:3, Диас, 53 - 1:3, Феррари, 55 - 1:4.

"Фиорентина": Спортьелло, Лаурини, Песселья (Миленкович, 73), Астори, Бираги, Бенасси (Диас, 46), Бадель, Верету, Кьеза, Симеоне, Теро (Сапонара, 46).

Напомним, ранее "Интер" не смог обыграть СПАЛ. | soccernews.ru

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1 Наполи 22 57
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3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 22 44
5 Рома 22 41
6 Сампдория 22 37
7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Удинезе 22 32
10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 22 19
18 СПАЛ 22 17
19 Хеллас Верона 22 16
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