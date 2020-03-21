"Наполи" собирается нарушить постановление правительства Италии о карантине

Теги наполикоронавирус

"Наполи" собирается нарушить постановление правительства Италии о карантине

У "Наполи" в скором времени могут возникнуть проблемы с итальянскими властями.

Правительство страны установило запрет на проведение спортивных мероприятий до 3 апреля из-за пандемии коронавируса.

Впрочем, неаполитанский клуб собрался уже 25 марта возобновить тренировки.

В Серии А "Наполи" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 26 турах.

В Италии коронавирусом, по официальным данным, заразились 41035 человек. Это вдвое больше, чем в любой другой стране Европы.

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