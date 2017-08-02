"Наполи" согласовал аренду Зинченко

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко перейдет в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб арендует футболиста на год с правом последующего выкупа.

Напомним, что в минувшем сезоне 20-летний Зинченко выступал на правах аренды за ПСВ, провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

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