"Наполи" согласовал два трансфера

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"Наполи" согласовал два трансфера

"Наполи" близок к подписанию двух футболистов.

Как сообщает Football Italia, "неаполитанцы" согласовали переход хавбека "Болоньи" Симоне Верди и вингера "Барселоны" Жерара Деулофеу.

Верди заключит с "Наполи" четырехлетнее соглашение и клуб заплатит за него 20 миллионов евро. Деулофеу, скорее всего, будет взят в аренду с опцией выкупа.

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