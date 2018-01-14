"Наполи" согласовал два трансфера

"Наполи" близок к подписанию двух футболистов.

Как сообщает Football Italia, "неаполитанцы" согласовали переход хавбека "Болоньи" Симоне Верди и вингера "Барселоны" Жерара Деулофеу.

Верди заключит с "Наполи" четырехлетнее соглашение и клуб заплатит за него 20 миллионов евро. Деулофеу, скорее всего, будет взят в аренду с опцией выкупа.

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