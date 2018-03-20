"Наполи" согласовал новый контракт с Сарри

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"Наполи" согласовал новый контракт с Сарри
Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри продлит контракт с клубом, сообщаетFootball Italia.

По сведениям издания, в ближайшие двое суток наставник проведет встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, после чего и подпишет новое соглашение.

В этом сезоне "Наполи" под руководством Сарри занимает второе место в Серии А и продолжает борьбу за чемпионство.

Ранее сообщалось, что интерес к Сарри проявляет "Челси".

Не пропустите: Сарри: "Сейчас мы находимся явно выше того места, на которое рассчитывали". | http://soccernews.ru

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