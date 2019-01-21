"Наполи" согласовал первый зимний трансфер

Вингер СПАЛ Мануэль Ладзари продолжит карьеру в "Наполи", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, неаполитанцы согласовали трансфер 25-летнего футболиста за 20 миллионов евро.

В гонке за атакующим полузащитником "Наполи" опередил "Интер" и "Рому".

В текущем сезоне Ладзари сыграл за СПАЛ 20 матчей и сделал 8 ассистов. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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