"Наполи" согласовал первый зимний трансфер
Вингер СПАЛ Мануэль Ладзари продолжит карьеру в "Наполи", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, неаполитанцы согласовали трансфер 25-летнего футболиста за 20 миллионов евро.
В гонке за атакующим полузащитником "Наполи" опередил "Интер" и "Рому".
В текущем сезоне Ладзари сыграл за СПАЛ 20 матчей и сделал 8 ассистов. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|20
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|19
|8