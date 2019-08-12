"Наполи" согласовал рекордный трансфер в истории клуба

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"Наполи" согласовал рекордный трансфер в истории клуба

Мексиканский нападающий ПСВ Ирвинг Лосано перейдет в "Наполи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о переходе игрока за 42 миллиона евро. Общий бюджет трансфера составит почти 90 миллионов евро. Зарплата футболиста по условиями пятилетнего контракта составит 43 миллиона евро, а его агент Мино Райола получит комиссионные в размере пяти миллионов евро.

В ближайшее время форвард прилетит в Италию, чтобы пройдет медицинское обследование.

24-летний Лосано выступает за ПСВ с 2017 года. Всего за голландский клуб он провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 40 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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