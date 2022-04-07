"Наполи" согласовал сумму трансфера Хвичи

Фото: твиттер Хвичи\Автор неизвестен

Грузинский экс-полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в составе батумского "Динамо", близок к трансферу в "Наполи".

Как сообщает издание Corriere dello Sport, хавбек сборной Грузии принял решение перебраться в стан неаполитанцев.

Отмечается, что игрока привлекает идея жизни в Италии

По информации источника, "Наполи" уже согласовал сумму трансфера, которая составит около восьми миллионов евро, осталось договориться о мелких деталях.

Ранее сообщалось, что Хвича подпишет контракт на пять лет и будет зарабатывать чуть больше миллиона евро в год.

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