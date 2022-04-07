"Наполи" согласовал сумму трансфера Хвичи
Фото: твиттер Хвичи\Автор неизвестен
Грузинский экс-полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия, ныне выступающий в составе батумского "Динамо", близок к трансферу в "Наполи".
Как сообщает издание Corriere dello Sport, хавбек сборной Грузии принял решение перебраться в стан неаполитанцев.
Отмечается, что игрока привлекает идея жизни в Италии
По информации источника, "Наполи" уже согласовал сумму трансфера, которая составит около восьми миллионов евро, осталось договориться о мелких деталях.
Ранее сообщалось, что Хвича подпишет контракт на пять лет и будет зарабатывать чуть больше миллиона евро в год.
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Главные новости дня: 6 апреля
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Феерия Бензема, провалы "Челси" и "Баварии": результаты Лиги чемпионов 6 апреля
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17