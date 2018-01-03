"Наполи" согласовал трансфер защитника "Бенфики" Гримальдо за 30 миллионов евро

Испанский защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо близок к переходу в "Наполи", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб договорился о переходе футболиста в зимнее трансферное окно и заплатит за него 30 миллионов евро. Сам игрок будет зарабатывать в Италии 2 миллиона евро в год.

В этом сезоне 22-летний Гримальдо провел за "Бенфику" 17 матчей и отдал 4 результативные передачи.

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