"Наполи" согласовал условия личного контракта с Лосано

"Наполи" согласовал условия личного контракта с игроком ПСВ и сборной Мексики Ирвином Лосано, передает Calciomercato.

По данным источника, 23-летний футболист подпишет с клубом многолетний контракт с окладом в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что покупка Лосано обойдется "Наполи" в 50 миллионов евро. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до 2023 года.

В минувшем сезоне он участвовал в 40 матчах, отметившись 21 голом и 12 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в Лосано также заинтересованы "Манчестер Юнайтед, "Барселона", Челси", "Милан" и "Реал".

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