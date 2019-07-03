"Наполи" согласовал условия личного контракта с Лосано

Теги ирвинг лосанопсвнаполитрансферы

"Наполи" согласовал условия личного контракта с Лосано

"Наполи" согласовал условия личного контракта с игроком ПСВ и сборной Мексики Ирвином Лосано, передает Calciomercato. 

По данным источника, 23-летний футболист подпишет с клубом многолетний контракт с окладом в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что покупка Лосано обойдется "Наполи" в 50 миллионов евро. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до 2023 года.

В минувшем сезоне он участвовал в 40 матчах, отметившись 21 голом и 12 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что в Лосано также заинтересованы "Манчестер Юнайтед, "Барселона", Челси", "Милан" и "Реал".

Не пропустите: Лосано в шаге от перехода в "Наполи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Фелиш перешел в "Атлетико"

Официально: Фелиш перешел в "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов