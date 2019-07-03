"Наполи" согласовал условия личного контракта с Лосано
"Наполи" согласовал условия личного контракта с игроком ПСВ и сборной Мексики Ирвином Лосано, передает Calciomercato.
По данным источника, 23-летний футболист подпишет с клубом многолетний контракт с окладом в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что покупка Лосано обойдется "Наполи" в 50 миллионов евро. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до 2023 года.
В минувшем сезоне он участвовал в 40 матчах, отметившись 21 голом и 12 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что в Лосано также заинтересованы "Манчестер Юнайтед, "Барселона", Челси", "Милан" и "Реал".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
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|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17