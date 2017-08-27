"Наполи" сохранит Паволетти

Нападающий "Наполи" Леонардо Паволетти останется в клубе, сообщает Fotball Italia.

По информации ресурса, руководство клуба решило сохранить у себя футболиста, на которого претендовал "Лацио".

Паволетти присоединился к "Наполи" зимой этого года. За это время он сыграл 10 поединков.

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