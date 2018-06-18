"Наполи" сократил список кандидатов на пост номер один до двух игроков

"Наполи" продолжает поиски нового вратаря и выбирает из двух вариантов, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб рассматривает кандидатуры Альфонса Ареоля (ПСЖ) и Алекса Мерета ("Удинезе").

Остальные варианты, которыми являлись Петр Чех ("Арсенал"), Руй Патрисиу (экс-"Спортинг"), Бернд Лено ("Байер"), Кейлор Навас ("Реал") и Сальваторе Сиригу ("Торино") были отклонены.

В минувшем сезоне 25-летний Ареоля провел за ПСЖ 44 матча и пропустил 35 мячей. Что касается 21-летнего Мерета, то он выступал на правах аренды за СПАЛ и пропустил 16 мячей и 14 поединках.

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