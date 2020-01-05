"Наполи" составит "Зениту" и "Локомотиву" конкуренцию в борьбе за Акунью

"Наполи" хочет приобрести защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью.

По сведениям Tuttosport, итальянский клуб оценил 28-летнего аргентинца в 15 миллионов евро. Напомним, что прошлым летом "Зенит" предлагал за игрока 16 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.

Отметим, что "Зенит" и "Локомотив" также рассматривают вариант с подписанием Акуньи в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Акуньи один забитый гол в 20 играх.

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