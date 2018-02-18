"Наполи" - СПАЛ - 1:0 (обзор)

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"Наполи" - СПАЛ - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 25-го тура итальянской Серии А, в котором "Наполи" дома минимально обыграл СПАЛ.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 25 10
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