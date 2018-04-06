"Наполи" стал еще одним претендентом на тренера "Шахтера"

"Наполи" проявляет интерес к главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб может переманить португальского специалиста в летнее трансферное окно. В "Наполи" Фонсека может заменить Маурицио Сарри, с которым не удалось договориться о продлении контракта.

Стоит отметить, что контракт Фонсеки с "Шахтером" истекает ближайшим летом. Им интересуются "Арсенал", "Челси" и "Эвертон".

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