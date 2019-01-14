"Наполи" стал очередным участником 1/4 финала Кубка Италии

Теги наполисассуоло

"Наполи" стал очередным участником 1/4 финала Кубка Италии

"Наполи" в матче 1/8 финала Кубка Италии обыграл "Сассуоло" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу неаполитанскому клубу принесли голы Аркадиуша Милика и Фабиана Руиса. В следующем раунде "Наполи" сыграет с "Миланом".

"Наполи" – "Сассуоло" - 2:0 (1:0)
Голы: Милик, 15 - 1:0, Фабиан Руис, 74 - 2:0

"Наполи": Оспина, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Максимович, Уна (Аллан, 71), Фабиан Руис, Кальехон, Диавара, Инсинье, Милик.

"Сассуоло": Пеголо, Маньяни, Лирола, Пелузо, Рожерио, Джуричич (Эль-Бабакар, 69), Локателли, Боатенг (Бога, 70), Сенси, Берарди, Данкан.

Не пропустите: "Интер" разорвал "Беневенто" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 января

Главные новости дня: 13 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов