"Наполи" стал очередным участником 1/4 финала Кубка Италии

"Наполи" в матче 1/8 финала Кубка Италии обыграл "Сассуоло" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу неаполитанскому клубу принесли голы Аркадиуша Милика и Фабиана Руиса. В следующем раунде "Наполи" сыграет с "Миланом".

"Наполи" – "Сассуоло" - 2:0 (1:0)

Голы: Милик, 15 - 1:0, Фабиан Руис, 74 - 2:0

"Наполи": Оспина, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Максимович, Уна (Аллан, 71), Фабиан Руис, Кальехон, Диавара, Инсинье, Милик.

"Сассуоло": Пеголо, Маньяни, Лирола, Пелузо, Рожерио, Джуричич (Эль-Бабакар, 69), Локателли, Боатенг (Бога, 70), Сенси, Берарди, Данкан.

Не пропустите: "Интер" разорвал "Беневенто" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии. | http://soccernews.ru