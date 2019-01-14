"Наполи" стал очередным участником 1/4 финала Кубка Италии
"Наполи" в матче 1/8 финала Кубка Италии обыграл "Сассуоло" со счетом 2:0 и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу неаполитанскому клубу принесли голы Аркадиуша Милика и Фабиана Руиса. В следующем раунде "Наполи" сыграет с "Миланом".
"Наполи" – "Сассуоло" - 2:0 (1:0)
Голы: Милик, 15 - 1:0, Фабиан Руис, 74 - 2:0
"Наполи": Оспина, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Максимович, Уна (Аллан, 71), Фабиан Руис, Кальехон, Диавара, Инсинье, Милик.
"Сассуоло": Пеголо, Маньяни, Лирола, Пелузо, Рожерио, Джуричич (Эль-Бабакар, 69), Локателли, Боатенг (Бога, 70), Сенси, Берарди, Данкан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8