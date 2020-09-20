"Наполи" стартовал с победы в Серии А
В матче 1-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" на выезде обыграл "Парму" со счетом 2:0. Победу "партопейцам" принесли голы Дриса Мертенса и Лоренцо Инсинье.
"Парма" Парма - "Наполи" Неаполь - 0:2 (0:0)
Голы: Мертенс, 63 - 0:1, Инсинье, 77 - 0:2
"Парма": Сепе, Пеццелла, Алвеш, Якопини, Дармиан, Бругман (Дези, 69), Эрнани, Грасси, Куцка, Корнелиус, Инглезе (Карамо, 69)
"Наполи": Оспина, Манолас, Хюсай, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Осимхен, 61), Руис, Инсинье, Мертенс, Лосано
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17