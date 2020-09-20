"Наполи" стартовал с победы в Серии А

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"Наполи" стартовал с победы в Серии А

В матче 1-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" на выезде обыграл "Парму" со счетом 2:0. Победу "партопейцам" принесли голы Дриса Мертенса и Лоренцо Инсинье.

"Парма" Парма - "Наполи" Неаполь - 0:2 (0:0)
Голы: Мертенс, 63 - 0:1, Инсинье, 77 - 0:2

"Парма": Сепе, Пеццелла, Алвеш, Якопини, Дармиан, Бругман (Дези, 69), Эрнани, Грасси, Куцка, Корнелиус, Инглезе (Карамо, 69)

"Наполи": Оспина, Манолас, Хюсай, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Демме (Осимхен, 61), Руис, Инсинье, Мертенс, Лосано

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