"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" и приблизил "Ювентус" к чемпионству
В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Наполи" на своём поле не сумел победить "Дженоа", которая полтора тайма играла вдесятером.
Счёт в матче открыл Дрис Мертенс, однако гол Дарко Лазовича позволил "грифонам" уйти от поражения.
"Наполи" – "Дженоа" - 1:1
Голы: Мертенс, 34 - 1:0, Лазович, 45 - 1:1.
"Наполи": Карнезис, Максимович, Гулам (Мариу Руй, 76), Кулибали, Хюсай (Уна, 87), Аллан (Инсинье, 67), Зелински, Фабиан Руис, Кальехон, Милик, Мертенс.
"Дженоа": Раду, Гюнтер, Педру Перейра, Кришито, Бираски, Бесса (Пеццелла, 82), Лазович, Велозу (Радованович, 77), Стураро, Куаме, Пандев (Ролон, 62).
Удаление: Стураро (28).
Благодаря этому результату "Ювентус" вплотную приблизился к восьмому подряд скудетто. "Старая синьора" по итогам тура оторвалась от неаполитанцев на 20 очков, поэтому чемпионский титул туринцы могут официально завоевать уже на следующих выходных.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Аталанта
|31
|52
|5
|Милан
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|30
|33
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Эмполи
|31
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|30
|11