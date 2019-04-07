"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" и приблизил "Ювентус" к чемпионству

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"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" и приблизил "Ювентус" к чемпионству

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Наполи" на своём поле не сумел победить "Дженоа", которая полтора тайма играла вдесятером.

Счёт в матче открыл Дрис Мертенс, однако гол Дарко Лазовича позволил "грифонам" уйти от поражения.

"Наполи" – "Дженоа" - 1:1

Голы: Мертенс, 34 - 1:0, Лазович, 45 - 1:1.

"Наполи": Карнезис, Максимович, Гулам (Мариу Руй, 76), Кулибали, Хюсай (Уна, 87), Аллан (Инсинье, 67), Зелински, Фабиан Руис, Кальехон, Милик, Мертенс.

"Дженоа": Раду, Гюнтер, Педру Перейра, Кришито, Бираски, Бесса (Пеццелла, 82), Лазович, Велозу (Радованович, 77), Стураро, Куаме, Пандев (Ролон, 62).

Удаление: Стураро (28).

Благодаря этому результату "Ювентус" вплотную приблизился к восьмому подряд скудетто. "Старая синьора" по итогам тура оторвалась от неаполитанцев на 20 очков, поэтому чемпионский титул туринцы могут официально завоевать уже на следующих выходных.

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