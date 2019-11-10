"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" в матче Серии А

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"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" в матче Серии А

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Наполи" сыграл вничью с "Дженоа".

"Наполи" по-прежнему занимает седьмое место, а "Дженоа" - 17-е.

"Наполи" - "Дженоа" 0:0

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Хюсай (Луперто, 84), Кулибали, Максимович, Инсинье (Элмаз, 66), Зелиньски, Кальехон (Льоренте, 60), Фабиан Руис, Лосано, Мертенс.

"Дженоа": Раду, Анкерсен, Сапата, Ромеро, Паяч, Кассата (Радованович, 88), Шене, Лерагер, Агудело, Пинамонти, Пандев (Клеонизе, 80).

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