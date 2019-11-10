"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" в матче Серии А
В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Наполи" сыграл вничью с "Дженоа".
"Наполи" по-прежнему занимает седьмое место, а "Дженоа" - 17-е.
"Наполи" - "Дженоа" 0:0
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Хюсай (Луперто, 84), Кулибали, Максимович, Инсинье (Элмаз, 66), Зелиньски, Кальехон (Льоренте, 60), Фабиан Руис, Лосано, Мертенс.
"Дженоа": Раду, Анкерсен, Сапата, Ромеро, Паяч, Кассата (Радованович, 88), Шене, Лерагер, Агудело, Пинамонти, Пандев (Клеонизе, 80).
Читайте также: "Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Главные новости дня: 9 ноября
-
6
"Барселона" с помощью хет-трика Месси разгромила "Сельту" и снова возглавила Примеру
-
"Наполи" сыграл вничью с "Дженоа" в матче Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" обратил взор на лучшего бомбардира Серии А
-
1
Месси и Гризманн ни разу не обменялись передачей в первом тайме игры с "Сельтой"
-
1
Головин принес "Монако" победу над "Дижоном" и другие результаты 13-го тура Лиги 1
-
Ларссон: "Меня задели по ноге, там должен был быть пенальти"
-
Тедеско о матче с "Крыльями Советов": "Заслуженная победа"
-
"Барселона" может уволить Вальверде после матча с "Сельтой"
-
Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги
-
1
Бензема обошел Пушкаша в списке лучших бомбардиров "Реала" в Примере
-
1
"Бавария" уверенно разобралась с дортмундской "Боруссией"
-
1
Дубль Бензема помог "Реалу" разгромить "Эйбар"
-
1
"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче АПЛ
-
2
"Бавария" не заинтересована в приглашении Аллегри
-
"Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А
-
Карпин прокомментировал поражение от "Тамбова"
-
Икарди принес ПСЖ волевую победу над "Брестом"
-
1
"Спартак" добил играющие в меньшинстве "Крылья Советов"
-
1
Еще один топ-клуб АПЛ поборется за Промеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|12
|31
|2
|Ювентус
|11
|29
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|12
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Сассуоло
|11
|13
|13
|Милан
|11
|13
|14
|Удинезе
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|11
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7