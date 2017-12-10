"Наполи" сыграл вничью с "Фиорентиной" и не сумел вернуться на первое место

Завершились три матча 16-го тура чемпионата Италии. "Наполи" на своем поле разошелся миром с "Фиорентиной" и остался на второе место в Серии А. "Удинезе" был сильнее "Беневенто", СПАЛ и "Верона" сыграли вничью.

"Наполи" – "Фиорентина" - 0:0

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо (Диавара, 82), Зелиньски (Уна, 74), Аллан (Рог, 76), Кальехон, Мертенс.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Бруну Гашпар, 79), Астори, Верету, Бадель, Бенасси, Кьеза (Жил Диаш, 73), Терео (Санчес, 67), Симеоне.

СПАЛ – "Верона" - 2:2 (0:0)

Голы: Черчи, 55 (с пенальти) - 0:1, Касерес, 69 - 0:2, Палоски, 86 - 1:2, Антенуччи, 88 (с пенальти) - 2:2

СПАЛ: Гомис, Викари, Кремонези (Антенуччи, 80), Маттьелло, Саламон, Риццо (Скьяттарелла, 65), Ладзари, Грасси, Вивиани, Палоски, Боррьелло (Флоккари, 66).

"Верона": Николас, Феррари, Караччоло, Касерес, Бесса, Бюхель, Фарес, Ромуло, Верде (Кальвано, 80), Черчи (Паццини, 73), Кин (Валоти, 64).

"Удинезе" – "Беневенто" - 2:0 (2:0)

Голы: Барак, 5 - 1:0, Лазанья, 41 - 2:0

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Нюйтинк, Аднан, Ларсен, Янкто (Ингельссон, 82), Барак, Фофана (Балич, 55), Видмер, Лазанья, Лопес (де Пауль, 64).

"Беневенто": Бриньоли, Гимсити, Антей (Чичиретти, 74), Летициа, Коста, Чибса (Гьямфи, 71), Дель Пинто, Мемушай, Д'Алессандро, Париджини (Арментерос, 55), Пушкаш.

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