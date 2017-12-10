"Наполи" сыграл вничью с "Фиорентиной" и не сумел вернуться на первое место

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"Наполи" сыграл вничью с "Фиорентиной" и не сумел вернуться на первое место

Завершились три матча 16-го тура чемпионата Италии. "Наполи" на своем поле разошелся миром с "Фиорентиной" и остался на второе место в Серии А. "Удинезе" был сильнее "Беневенто", СПАЛ и "Верона" сыграли вничью.

"Наполи" – "Фиорентина" - 0:0

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо (Диавара, 82), Зелиньски (Уна, 74), Аллан (Рог, 76), Кальехон, Мертенс.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Лорини (Бруну Гашпар, 79), Астори, Верету, Бадель, Бенасси, Кьеза (Жил Диаш, 73), Терео (Санчес, 67), Симеоне.

СПАЛ – "Верона" - 2:2 (0:0)
Голы: Черчи, 55 (с пенальти) - 0:1, Касерес, 69 - 0:2, Палоски, 86 - 1:2, Антенуччи, 88 (с пенальти) - 2:2

СПАЛ: Гомис, Викари, Кремонези (Антенуччи, 80), Маттьелло, Саламон, Риццо (Скьяттарелла, 65), Ладзари, Грасси, Вивиани, Палоски, Боррьелло (Флоккари, 66).

"Верона": Николас, Феррари, Караччоло, Касерес, Бесса, Бюхель, Фарес, Ромуло, Верде (Кальвано, 80), Черчи (Паццини, 73), Кин (Валоти, 64).

"Удинезе" – "Беневенто" - 2:0 (2:0)
Голы: Барак, 5 - 1:0, Лазанья, 41 - 2:0

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Нюйтинк, Аднан, Ларсен, Янкто (Ингельссон, 82), Барак, Фофана (Балич, 55), Видмер, Лазанья, Лопес (де Пауль, 64).

"Беневенто": Бриньоли, Гимсити, Антей (Чичиретти, 74), Летициа, Коста, Чибса (Гьямфи, 71), Дель Пинто, Мемушай, Д'Алессандро, Париджини (Арментерос, 55), Пушкаш.

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2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Фиорентина 16 22
9 Болонья 16 21
10 Кьево 16 21
11 Аталанта 15 20
12 Торино 15 20
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 15 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
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