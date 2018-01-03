"Наполи" терпит поражение дома и уступает "Аталанте" путевку в полуфинал Кубка

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"Наполи" терпит поражение дома и уступает "Аталанте" путевку в полуфинал Кубка

Первый в 2018-м году матч в Италии проходил в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Местный "Наполи" в рамках 1/4 финала Кубка страны принимал "Аталанту" из Бергамо. К этому поединку "Партенопейцы" подходили в качестве лидера Серии А. Что касается гостей, то они входят в шестерку лучших команд чемпионата. Так что встреча ожидалась упорной.

Фаворитом этого противостояния считались неаполитанцы. И на это были все основания. С начала текущего сезона "Наполи" выиграл 10 из 14 матчей на домашней арене, потерпев лишь два поражения и еще дважды сыграв вничью. Однако в отчетной встрече "голубые" вели игру лишь по ходу стартового отрезка поединка. Именно в это время они и создали свой единственный голевой момент до перерыва. Кальехон на левом фланге подхватил снаряд, обошел соперника, сместился на угол штрафной и мощно пробил низом по воротам Бериши. Мяч летел то ли в штангу, то ли рядом с ней, но голкипер перестраховался и кончиками пальцев перевел сферу на угловой. Розыгрыш корнера ни к чему не привел.    

"Аталанта" до поры до времени побаивалась лидера Серии А, но на 12-й минуте впервые отважилась на опасный выпад. Это де Рон мощно выстрелил с дальней дистанции, однако сфера прошла рядом со штангой. В дальнейшем "богиня" все чаще перехватывала инициативу в матче, а в концовке тайма и вовсе контролировала мяч. Был у гостей реальный момент даже открыть счет. На 33-й минуте команда Джан Пьеро Гасперини разыграла угловой и мяч прилетел точно на голову Гомесу. Тот выстрелил под перекладину, но Сепе спас "Партенопейцев".

Совсем другую игру команды продемонстрировали в тайме втором. Уже на 50-й минуте счет в матче был открыт. Прошел у гостей разрезающий пас через все поле на левый фланг, где Гомес принял мяч, промчался по бровке и выполнил навес в район одиннадцатиметровой отметки. Сначала пробивал Корнелиус, но его удар заблокировал защитник, однако сфера отскочила в ноги к Тимоти Кастанье, который отправил мяч мощным ударом в ближнюю девятку – 0:1.  

На пропущенный гол Маурицио Сарри отреагировал моментально, выпустив на поле дуэт форвардов Мертенс – Инсинье. Впрочем, у "Наполи" по-прежнему мало что получалось в атаке. И в первую очередь по причине того, что защитники "Аталанты" внимательно играли в обороне. Все, чем хозяева могли похвастать, так это территориальным перевесом, не более.

А за 10 минут до окончания основного времени матча положение "Партенопейцев" стало критическим. Гости убежали в редкую контратаку и удвоили преимущество. Последовала по левому флангу длинная разрезающая передача на Гомеса, который выиграл верх у соперника, прокинул себе мяч головой на ход, продавил упавшего на газон Кирикеша и вышел на ворота. Угол был довольно острый, но это не помешало капитану "Аталанты" отправить сферу точно в дальнюю девятку – 0:2.  

Через три минуты "Наполи", казалось, вернул интригу в игру. Справа был выполнен навес на линию вратарской, два защитника "Аталанты" не поспевали за Мертенсом, а Бериша явно ошибся, запоздав с выходом. Дрис подставил голову, и мяч мимо голкипера команды гостей влетел в сетку – 1:2.

С учетом добавленного времени у команды Маурицио Сарри было еще минут 10, чтобы спасти матч. Однако ничего опасного "голубые" так больше и не создали. В итоге "богиня" несколько неожиданно побеждает в Неаполе и проходит в полуфинал Кубка Италии.

"Наполи" – "Аталанта" – 1:2

Голы: Кастань, 50 – 0:1. Гомес, 81 – 0:2. Мертенс, 84 – 1:2.

"Наполи": Сепе, Хюсай, Руй, Кулибали, Кирикеш, Диавара, Рог, Гамшик (Мертенс, 56), Кальехон (Инсинье, 56), Уна (Алан, 72), Зелиньски.

"Аталанта": Бериша, Кастань, Гозенс, Паломино, Кристанте (Иличич, 75), Фройлер, Толой, де Рон, Кальдара, Гомес (Хаас, 90), Корнелиус (Петанья, 82).  

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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