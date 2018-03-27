"Наполи" теряет Хюсая

Защитник "Наполи" и сборной Албании Эльсеид Хюсай травмировался в товарищеском матче против Норвегии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у правого фулбека повреждение колена. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне 24-летний Хюсай сыграл за "Наполи" 38 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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