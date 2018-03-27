"Наполи" теряет Хюсая

Теги наполиэльсеид хюсайалбания

"Наполи" теряет Хюсая

Защитник "Наполи" и сборной Албании Эльсеид Хюсай травмировался в товарищеском матче против Норвегии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, у правого фулбека повреждение колена. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне 24-летний Хюсай сыграл за "Наполи" 38 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Наполи" не удается продлить контракт с Сарри. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Топ-10 лучших центральных защитников первых трех месяцев 2018-го года по версии CIES Football Observatory

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов