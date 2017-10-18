"Наполи" теряет Инсинье

Вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье травмировался в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", сообщает Corriere dello Sport.

26-летний футболист получил повреждение в начале второго тайма и был заменён на Аллана. Сроки восстановления итальянца станут известны по итогам медобследования.

В этом сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 13 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. | http://soccernews.ru