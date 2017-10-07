"Наполи" теряет Кирикеша

Защитник "Наполи" Влад Кирикеш испытывает проблемы со связками плеча, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, скорее всего, румынскому центрбеку потребуется операция. В противном случае он рискует усугубить травму.

В этом сезоне 27-летний Кирикеш из-за серии повреждений плеча сыграл за "Наполи" всего 2 матча.

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