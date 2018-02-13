"Наполи" теряет Кирикеша

Теги наполивлад кирикеш

"Наполи" теряет Кирикеша

Защитник "Наполи" Влад Кирикеш получил травму на тренировке, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у 28-летнего румына диагностировано повреждение мышцы левого бедра. По предварительной информации, футболист пропустит около трёх недель.

В этом сезоне Кирикеш сыграл за "Наполи" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Наполи" определился с первым кандидатом на замену Гуламу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Битва титанов на "Сантьяго Бернабеу": "Реал" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Интер Милан 24 48
4 Рома 24 47
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 24 41
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Торино 24 36
10 Удинезе 24 33
11 Фиорентина 24 31
12 Дженоа 24 27
13 Болонья 24 27
14 Кальяри 24 25
15 Сассуоло 24 23
16 Кьево 24 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 24 7
Полная таблица

топ-5 тегов