"Наполи" теряет Кирикеша

Защитник "Наполи" Влад Кирикеш получил травму на тренировке, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у 28-летнего румына диагностировано повреждение мышцы левого бедра. По предварительной информации, футболист пропустит около трёх недель.

В этом сезоне Кирикеш сыграл за "Наполи" 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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