"Наполи" теряет Мертенса

Атакующий полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс травмировался во время матча 23-го тура Серии А против "Беневенто".

Как сообщает Football Italia, 30-летний бельгиец получил повреждение в одном из единоборств и был заменён на 76-й минуте.

В этом сезоне Мертенс сыграл за "Наполи" 33 матча, забил 18 голов и сделал 12 ассистов. | http://soccernews.ru