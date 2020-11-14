"Наполи" теряет Осимхена

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"Наполи" теряет Осимхена

Нигерийский нападающий неаполитанского "Наполи" Виктор Осимхен выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у футболиста диагностирован вывих плечевого сустава. Форвард пропустит несколько недель.

В нынешнем сезоне 21-летний Осимхен провел за "Наполи" восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Наполи" могут отменить техническое поражение в матче с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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