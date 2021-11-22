"Наполи" теряет Осимхена перед встречей со "Спартаком"

Фото инстаграм Виктора Осимхена

Основной нападающий "Наполи" Виктор Осимхен травмировался во время матча 13-го тура Серии А против "Интера" (2:3).

Лидер атак неаполитанцев столкнулся головами с защитником "нерадзурри" Миланом Шкриньяром и досрочно покинул поле.

У нигерийца опухла область около глаза, есть подозрение на перелом скулы. В ближайшее время он пройдёт дополнительное медицинское обследование.

В среду "Наполи" сыграет со "Спартаком" в Москве в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Участие Осимхена в матче пока под вопросом.

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