"Наполи" - "Торино" - 2:2, "Лацио" - "Аталанта" - 1:1 (обзоры)

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"Наполи" - "Торино" - 2:2, "Лацио" - "Аталанта" - 1:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 36-го тура итальянской Серии А, в которых "Наполи" и римский "Лацио" потеряли очки в матчах с "Торино" и "Аталантой" из Бергамо.

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
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