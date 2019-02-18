"Наполи" - "Торино" (видеообзор матча Серии А)

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"Наполи" - "Торино" (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Наполи" и "Торино".

Читайте также: "Наполи" потерял очки в матче с "Торино" и еще больше отпустил от себя "Ювентус". | http://soccernews.ru

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5 Рома Рома 23 38
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8 Фиорентина Фиорентина 24 35
9 Торино Торино 24 35
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13 Дженоа Дженоа 24 28
14 Кальяри Кальяри 24 24
15 Удинезе Удинезе 24 22
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