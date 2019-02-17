"Наполи" - "Торино": видеотрансляция поединка 24-го тура Серии А

"Наполи" в 24-м туре Серии А примет на своем стадионе "Торино".

Неаполитанцы продолжают преследовать "Ювентус", но отрыв пока составляет 14 очков. "Быки" идут на 9-м месте и в случае победы, могут вплотную приблизиться к еврокубковой зоне.

Поединок между "Наполи" и "Торино" начнется в 22:30 по московскому времени.

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