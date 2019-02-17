"Наполи" - "Торино": видеотрансляция поединка 24-го тура Серии А

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"Наполи" - "Торино": видеотрансляция поединка 24-го тура Серии А

"Наполи" в 24-м туре Серии А примет на своем стадионе "Торино".

Неаполитанцы продолжают преследовать "Ювентус", но отрыв пока составляет 14 очков. "Быки" идут на 9-м месте и в случае победы, могут вплотную приблизиться к еврокубковой зоне.

Поединок между "Наполи" и "Торино" начнется в 22:30 по московскому времени.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 24 66
2 Наполи Наполи 23 52
3 Интер Милан Интер Милан 24 46
4 Милан Милан 24 42
5 Рома Рома 23 38
6 Аталанта Аталанта 24 38
7 Лацио Лацио 24 38
8 Фиорентина Фиорентина 24 35
9 Торино Торино 23 34
10 Сампдория Сампдория 24 33
11 Сассуоло Сассуоло 24 30
12 Парма Парма 24 29
13 Дженоа Дженоа 24 28
14 Кальяри Кальяри 24 24
15 Удинезе Удинезе 24 22
16 СПАЛ СПАЛ 24 22
17 Эмполи Эмполи 24 21
18 Болонья Болонья 23 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 24 16
20 Кьево Кьево 24 9
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