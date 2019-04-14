"Наполи" требует у "Манчестер Юнайтед" 127 миллионов евро за Кулибали

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб уже некоторое время ведет переговоры по трансферу игрока, но пока не может договориться с неаполитанцами по сумме трансфера. "Наполи" отказывается продавать игрока дешевле 127 миллионов евро, которые прописаны в его контракте с качестве отступных.

Ранее сообщалось, что Кулибали также входит в сферу интересов "Реала" и "Барселоны".

В нынешнем сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 41 матч во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

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