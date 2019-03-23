"Наполи" требует за Кулибали 150 миллионов евро
"Наполи" озвучил "Манчестер Юнайтед" стоимость своего защитника Калиду Кулибали, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, президент итальянского клуба Аурелио де Лаурентис оценил сенегальского центрбека в 150 миллионов евро.
На футболиста также претендуют "Челси", "Реал" и "Барселона".
В текущем сезоне 27-летний Кулибали сыграл за "Наполи" 37 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с "партенопейцами" рассчитан до июня 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14