"Наполи" требует за Кулибали 150 миллионов евро

Теги наполиманчестер юнайтедкалиду кулибалиаурелио де лаурентистрансферы

"Наполи" требует за Кулибали 150 миллионов евро

"Наполи" озвучил "Манчестер Юнайтед" стоимость своего защитника Калиду Кулибали, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, президент итальянского клуба Аурелио де Лаурентис оценил сенегальского центрбека в 150 миллионов евро.

На футболиста также претендуют "Челси", "Реал" и "Барселона".

В текущем сезоне 27-летний Кулибали сыграл за "Наполи" 37 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с "партенопейцами" рассчитан до июня 2023 года.

Не пропустите: "Наполи" нацелился на экс-защитника "Челси" Аке. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Бразилии не смогла одолеть Панаму в товарищеском матче

Сборная Бразилии не смогла одолеть Панаму в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов