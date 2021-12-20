"Наполи" удержал победу над "Миланом"

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"Наполи" удержал победу над "Миланом"Фото: твиттер "Наполи"

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Милан" уступил "Наполи".

Единственный гол в матче на 5-й минуте забил Элмаз. Гол Франка Кессье на 90-й минуте был отменен после просмотра ВАР.

Благодаря победе "Наполи" догнал "Милан" по очкам и сместил со второго места.

"Милан" - "Наполи" 0:1

Гол: Элмаз, 5 - 0:1

"Милан": Меньян, Флоренци (Калулу, 86), Романьоли, Томори, Балло-Туре, Крунич (Салемакерс, 63), Кессиэ, Тонали (Беннасер, 78), Ибрагимович, Браим Диас (Жиру, 63), Жуниор Мессиас (Кастильехо, 78).

"Наполи": Оспина, Малькюи, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 54), Зелиньски (Унас, 77), Замбо-Ангисса, Элмаз (Гулям, 86), Петанья (Мертенс, 78), Лосано (Политано, 77).

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