"Наполи" удержал победу над "Миланом"
Фото: твиттер "Наполи"
В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Милан" уступил "Наполи".
Единственный гол в матче на 5-й минуте забил Элмаз. Гол Франка Кессье на 90-й минуте был отменен после просмотра ВАР.
Благодаря победе "Наполи" догнал "Милан" по очкам и сместил со второго места.
"Милан" - "Наполи" 0:1
Гол: Элмаз, 5 - 0:1
"Милан": Меньян, Флоренци (Калулу, 86), Романьоли, Томори, Балло-Туре, Крунич (Салемакерс, 63), Кессиэ, Тонали (Беннасер, 78), Ибрагимович, Браим Диас (Жиру, 63), Жуниор Мессиас (Кастильехо, 78).
"Наполи": Оспина, Малькюи, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Демме (Лоботка, 54), Зелиньски (Унас, 77), Замбо-Ангисса, Элмаз (Гулям, 86), Петанья (Мертенс, 78), Лосано (Политано, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17