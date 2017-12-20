"Наполи" – "Удинезе" – 1:0 (обзор)

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 "Наполи" – "Удинезе" – 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Кубка Италии между "Наполи" и "Удинезе" (1:0).

Видео: "Наполи" – "Удинезе".

 

Не пропустите: Гол Инсинье принес "Наполи" путевку в четвертьфинал Кубка Италии. | http://soccernews.ru

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