"Наполи" удивил дизайном новой игровой формы для вратарей

"Наполи" удивил дизайном новой игровой формы для своих вратарей. Именно в такой экипировки в сезоне 2018/2019 будут играть стражи ворот неаполитанцев.

Напомним, "Наполи" оригинально представил свою домашнюю игровую форму на следующий сезон. | soccernews.ru