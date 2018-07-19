"Наполи" удивил дизайном новой игровой формы для вратарей

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"Наполи" удивил дизайном новой игровой формы для вратарей"Наполи" удивил дизайном новой игровой формы для своих вратарей. Именно в такой экипировки в сезоне 2018/2019 будут играть стражи ворот неаполитанцев.

Напомним, "Наполи" оригинально представил свою домашнюю игровую форму на следующий сезон. | soccernews.ru

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