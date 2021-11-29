"Наполи" уничтожил "Лацио" в матче Серии А

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"Наполи" уничтожил "Лацио" в матче Серии А

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле разгромил "Лацио" со счетом 4:0.

Победу неаполитанскому клубу принесли дубль Дриса Мертенса, а также голы Петра Зелиньски и Фабиана Руиса.

"Наполи", набрав 35 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 21 очком опустился на восьмую позицию.

"Наполи" – "Лацио" - 4:0 (3:0)
Голы: Зелиньски, 7 - 1:0, Мертенс, 10 - 2:0, Мертенс, 29 - 3:0, Фабиан Руис, 85 - 4:0

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка, Зелиньски (Демме, 73), Фабиан Руис (Малькюи, 86), Мертенс (Элмаз, 64), Инсинье, Лосано (Петанья, 64).

"Лацио": Рейна, Габаррон (Ладзари, 46), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 75), Милинкович-Савич (Башич, 61), Педро (Моро, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 55).

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