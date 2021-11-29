"Наполи" уничтожил "Лацио" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле разгромил "Лацио" со счетом 4:0.
Победу неаполитанскому клубу принесли дубль Дриса Мертенса, а также голы Петра Зелиньски и Фабиана Руиса.
"Наполи", набрав 35 очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Лацио" с 21 очком опустился на восьмую позицию.
"Наполи" – "Лацио" - 4:0 (3:0)
Голы: Зелиньски, 7 - 1:0, Мертенс, 10 - 2:0, Мертенс, 29 - 3:0, Фабиан Руис, 85 - 4:0
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка, Зелиньски (Демме, 73), Фабиан Руис (Малькюи, 86), Мертенс (Элмаз, 64), Инсинье, Лосано (Петанья, 64).
"Лацио": Рейна, Габаррон (Ладзари, 46), Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 75), Милинкович-Савич (Башич, 61), Педро (Моро, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17