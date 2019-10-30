"Наполи" упустил домашнюю победу над "Аталантой"
В рамках десятого тура итальянской Серии А "Наполи" на своём поле сыграл вничью с "Аталантой".
Неаполитанцы дважды вели в счёте, однако бергамская команда оба раза сумела отыграться - на голы Николы Максимовича и Аркадиуша Милика результативными ударами ответили Ремо Фройлер и Йосип Иличич.
"Наполи" – "Аталанта" - 2:2
Голы: Максимович, 16 - 1:0, Фройлер, 41 - 1:1, Милик, 71 - 2:1, Иличич, 86 - 2:2.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Луперто, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье, Аллан (Зелиньски, 11), Лосано (Мертенс, 59), Милик (Льоренте, 82).
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Гимшити (Кьер, 64), Паломино, Госенс, Пашалич (Кастань, 69), Фройлер, Иличич, де Рон, Гомес (Муриэль, 74), Толои.
Не пропустите: "Интер" добыл выездную победу над "Брешией". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Серхио Рамос повторил рекорд Месси
-
"Атлетик" разгромил "Эспаньол" в 11-м туре Примеры
-
Осорио заявил о желании остаться в "Зените"
-
Киевское "Динамо" выбило "Шахтёр" из Кубка Украины
-
"Наполи" упустил домашнюю победу над "Аталантой"
-
"Валенсия" и "Севилья" сыграли вничью, "Леванте" оказался сильнее "Реал Сосьедада"
-
ПСЖ объявил о продлении контракта с Верратти
-
Семак подвёл итоги матча с "Томью"
-
"РБ Лейпциг" и "Вердер" благодаря разгромным победам пробились в 1/8 финала Кубка Германии
-
"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России благодаря голам четырёх разных россиян
-
1
Гончаренко прокомментировал победу над "Уфой"
-
1
Гвардиола: "Не сомневаюсь, что "Барселона" подготовит место для статуи Месси"
-
Официально: экс-тренер "Зенита" возглавил "Фейеноорд"
-
ЦСКА вырвал победу над "Уфой" и стал четвертьфиналистом Кубка России
-
Семак назвал причину отсутствия Дзюбы в заявке "Зенита" на матч с "Томью"
-
Слуцкий решил покинуть "Витесс"
-
4
Гвардиола высказался о том, что Месси редко бегает во время матчей
-
1
Дубль Глушакова помог "Ахмату" выйти в четвертьфинал Кубка России
-
"Реал" и "Барселона" могут вступить в борьбу за лидера дортмундской "Боруссии"
-
Перед матчем "Зенит" - ЦСКА на стадионе выступит группа Therr Maitz
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|10
|25
|2
|Ювентус
|9
|23
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|10
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Хеллас Верона
|10
|12
|12
|Торино
|9
|11
|13
|Милан
|9
|10
|14
|Удинезе
|9
|10
|15
|Сассуоло
|8
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4