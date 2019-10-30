"Наполи" упустил домашнюю победу над "Аталантой"

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"Наполи" упустил домашнюю победу над "Аталантой"

В рамках десятого тура итальянской Серии А "Наполи" на своём поле сыграл вничью с "Аталантой".

Неаполитанцы дважды вели в счёте, однако бергамская команда оба раза сумела отыграться - на голы Николы Максимовича и Аркадиуша Милика результативными ударами ответили Ремо Фройлер и Йосип Иличич.

"Наполи" – "Аталанта" - 2:2

Голы: Максимович, 16 - 1:0, Фройлер, 41 - 1:1, Милик, 71 - 2:1, Иличич, 86 - 2:2.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Луперто, Кальехон, Фабиан Руис, Инсинье, Аллан (Зелиньски, 11), Лосано (Мертенс, 59), Милик (Льоренте, 82).

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Гимшити (Кьер, 64), Паломино, Госенс, Пашалич (Кастань, 69), Фройлер, Иличич, де Рон, Гомес (Муриэль, 74), Толои.

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