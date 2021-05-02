"Наполи" упустил победу над "Кальяри", "Сассуоло" сделал "Интер" чемпионом

В 34-м туре итальянской Серии А "Наполи" на последних минутах упустил победу над "Кальяри" - 1:1, "Аталанта" в меньшинстве сыграла в ничью с "Сассуоло" - 1:1, а "Болонья" с "Фиорентиной" забили шесть голов на двоих - 3:3.

"Наполи" – "Кальяри" - 1:1 (1:0)

Голы: Осимхен, 13 - 1:0, Нандес, 90 - 1:1

"Наполи" – Мерет, Манолас, Хюсай, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Фабиан Руис (Элмаз, 81), Лосано (Политано, 68), Зелиньски (Бакайоко, 81), Инсинье, Осимхен (Мертенс, 76).

"Кальяри" – Краньо, Дзаппа (Калабрези, 81), Карбони, Годин, Ликояннис (Черри, 81), Данкан, Нандес, Наингголан, Дейола (Асамоа, 70), Чеппителли (Симеоне, 76), Паволетти.

"Сассуоло" – "Аталанта" - 1:1 (0:1)

Голы: Гозенс, 32 - 0:1, Берарди, 52 (с пенальти) - 1:1

"Сассуоло" – Консильи, Кирикеш (Феррари, 46), Мюльдюр (Толян, 87), Кирьякопулос, Марлон, Локателли, Траоре (Айхан, 78), Берарди, Обианг (Бурабия, 60), Бога, Дефрель (Распадори, 46).

"Аталанта" – Голлини, Хатебур, Толои (Паломино, 79), Гимшити, Гозенс, Малиновский, Фройлер, Пессина (Спортьелло, 25), де Рон, Ромеро, Сапата (Муриэль, 60).

"Болонья" – "Фиорентина" - 3:3 (1:1)

Голы: Влахович, 22 (с пенальти) - 0:1, Паласио, 31 - 1:1, Бонавентура, 64 - 1:2, Паласио, 71 - 2:2, Влахович, 73 - 2:3, Паласио, 83 - 3:3

"Болонья" – Скорупски, Сумаоро, Томиясу (Ольсен, 76), де Сильвестри, Ларангейра, Сориано, Сванберг, Виньято (Джувара, 90), Орсолини, Барроу, Паласио.

"Фиорентина" – Дронговски, Венути, Миленкович, Касерес, Бираги (Игор Жулио, 68), Пульгар, Амрабат, Рибери (Куаме, 77), Бонавентура (Кастровилли, 83), Пеццелья, Влахович.

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