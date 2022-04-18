"Наполи" упустил победу над "Ромой" Моуринью

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Наполи" и "Рома" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Лоренцо Инсинье, но в концовке гостей от поражения спас Стефан Эль-Шаарави.

"Наполи", набрав 67 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. "Рома" с 58 очками осталась на пятой позиции.

"Наполи" – "Рома" - 1:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 11 (с пенальти) - 1:0, Эль-Шаарави, 90+1 - 1:1

"Наполи": Мерет, Дзаноли, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка (Зелиньски, 57), Фабиан Руис (Демме, 68), Замбо-Ангисса, Инсинье (Жезус, 82), Лосано (Элмаз, 68), Осимхен (Мертенс, 83).

"Рома": Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини (Карлес Перес, 84), Рожер, Залевски (Эль-Шаарави, 75), Сержиу Оливейра (Верету, 75), Кристанте (Мхитарян, 46), Пеллегрини, Афена-Гьян, Дзаньоло, Абрахам.

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