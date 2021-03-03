"Наполи" упустил победу над "Сассуоло" в матче с 6 голами

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"Наполи" упустил победу над "Сассуоло" в матче с 6 голами

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" вырвал ничью у "Наполи".

"Наполи" по-прежнему занимает пятое место, "Сассуоло" - восьмое.

"Сассуоло" - "Наполи" 3:3

Голы: Максимович (аг), 34 - 1:0, Зелиньски, 38 - 1:1, Берарди (пен), 45 - 2:1, Ди Лоренцо, 72 - 2:2, Инсинье (пен), 90 - 2:3, Капуто (пен), 90 - 3:3

"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Феррари, Мюльдюр (Толян, 73), Марлон, Лопес (Обианг, 85), Локателли, Джуричич (Гараслин, 86), Берарди (Оддей, 85), Капуто, Дефрель (Траоре, 79).

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Хюсай (Гулям, 73), Максимович (Манолас, 85), Фабиан Руис, Демме (Бакайоко, 73), Политано, Зелиньски (Лоботка, 85), Инсинье, Мертенс (Элмаз, 67).

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