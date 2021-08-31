"Наполи" усилился африканским хавбеком из АПЛ

Фото: твиттер "Наполи"

Пресс-служба "Наполи" на официальном сайте объявила о переходе камерунского полузащитника "Фулхэма" Андре-Франко Замбо-Ангисса.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа.

25-летний Замбо-Ангисса выступает за "Фулхэм" с 2018 года, провел за клуб 66 матчей и отдал три результативные передачи. Сдавался в аренду "Вильярреалу". Ранее играл за "Марсель". За сборную Камеруна сыграл 21 матч и забил два мяча.

Не пропустите: Мойсе Кин вернулся в "Ювентус". | http://soccernews.ru