"Наполи" усилился экс-защитником "Ромы"
Фото: сайт "Наполи"/Автор неизвестен
Пресс-служба неаполитанского "Наполи" объявила о переходе бразильского защитника Жуана Жезуса.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался неаполитанцам бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2022 года с опцией продления соглашения еще на один сезон.
30-летний Жуан Жезус ранее играл за "Интернасьонал", "Интер" и "Рому". За сборную Бразилии провел четыре матча. Обладатель Кубка Либертадорес-2010.
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|26
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|26
|57
|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17