"Наполи" усилился экс-защитником "Ромы"

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"Наполи" усилился экс-защитником "Ромы"

Фото: сайт "Наполи"/Автор неизвестен

Пресс-служба неаполитанского "Наполи" объявила о переходе бразильского защитника Жуана Жезуса.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался неаполитанцам бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2022 года с опцией продления соглашения еще на один сезон.

30-летний Жуан Жезус ранее играл за "Интернасьонал", "Интер" и "Рому". За сборную Бразилии провел четыре матча. Обладатель Кубка Либертадорес-2010.

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