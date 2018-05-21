"Наполи" установил историческое достижение в Серии А

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"Наполи" установил историческое достижение в Серии А"Наполи" установил историческое достижение в итальянской Серии А, информирует Bleacher Report Football.

Так, "партенопейцы" стали первой командой чемпионата, которая набрала по итогам сезона более 90 очков, но при этом не смогла стать чемпионом. Так, в 38 матчах текущего розыгрыша Серии А подопечные Маурицио Сарри одержали 28 побед, забили 77 мячей и заработали 91 зачетный балл.

Напомним, президент "Наполи" высказался о возможном расставании с Сарри. | soccernews.ru

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