"Наполи" увеличил предложение по Рульи до 25 миллионов евро

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"Наполи" увеличил предложение по Рульи до 25 миллионов евро

"Наполи" не оставляет попыток приобрести аргентинского вратаря "Реала Сосьедад" Херонимо Рульи, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб по-прежнему намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно и увеличил предложение по нему до 25 миллионов евро. Стоит отметить, что сумма отступных в контракте аргентинца составляет 40 миллионов евро.

Напомним, что "Манчестер Сити" до 2018 года имеет право первоочередного выкупа 25-летнего Рульи.

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