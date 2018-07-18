"Наполи" увеличил предложение по трансферу Бензема



"Наполи" хочет купить французского нападающего "Реала" Карима Бензема, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, неаполитанский клуб готов заплатить за французского футболиста 45 миллионов евро. Прежнее предложение в размере 40 миллионов было отклонено.

Напомним, что на трансфере настаивает главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в "Реале".

В прошлом сезоне 30-летний Бензема провел за "Реал" 47 матчей и забил 12 голов.

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