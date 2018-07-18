"Наполи" увеличил предложение по трансферу Бензема

Теги наполиреал мадридкарим бензема

"Наполи" увеличил предложение по трансферу Бензема
"Наполи" хочет купить французского нападающего "Реала" Карима Бензема, сообщает Daily Mail. 

По сведениям издания, неаполитанский клуб готов заплатить за французского футболиста 45 миллионов евро. Прежнее предложение в размере 40 миллионов было отклонено.

Напомним, что на трансфере настаивает главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти, который ранее работал с ним в "Реале".

В прошлом сезоне 30-летний Бензема провел за "Реал" 47 матчей и забил 12 голов.

Не пропустите: Инсинье поразил партнеров по команде своими вокальными данными: видео. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов