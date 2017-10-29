"Наполи" уверенно обыгрывает "Сассуоло" и возвращается на первое место чемпионата Италии

Конкуренты не дают "Наполи" расслабиться: "Лацио", разгромив "Беневенто" сравнялся с "адзурри" по очкам, а "Ювентус", после субботней победы над "Миланом", и вовсе обошел в таблице подопечных Сарри за счет лучшей разницы голов. Чтобы вернуть себе лидирующие позиции, неаполитанцам было необходимо всего лишь обыграть "Сассуоло" на домашней арене. Излишняя ответственность, конечно же, давила на хозяев, но шансы "черно-зеленых" выдержать давление "Сан-Паоло" были крайне малы.

С первых минут "Наполи" завладел инициативой, но опасных атак не было – мяч подолгу перекатывался в центре поля без особого продвижения вперед. Вскоре "Сассуоло" огрызнулся: заработали гости стандарт на линии штрафной слева от ворот, к мячу подошел Сенси и неожиданно пробил в створ - Рейна не совсем был готов к удару, но хозяев спасла перекладина. Выровняли игру "черно-зеленые", временами подолгу владея мячом и организовывая свои атаки, порой, чаще неаполитанцев.

Болельщики хозяев гнали вперед свою команду, и в середине тайма давление "Наполи" стало нарастать: поочередно Гамшик и Инсинье могли открывать счет, но удар первого из пределов штрафной парировал Консильи, а дальний выстрел итальянца пришелся выше ворот. А уже в следующей атаке хозяева добились своего: Сенси завозился с мячом у своей штрафной, обокрал его Аллан, который спокойно переиграл в ближнем бою голкипера "Сассуоло" – 1:0.

Дело шло к перерыву, но за несколько минут до свистка гости неожиданно сравняли счет: быстрая атака "Сассуоло" по правому флангу завершилась подачей в центр штрафной соперников, где Фальчинелли выиграл борьбу у защитников "Наполи" и сравнял счет – 1:1. Но на этом все не закончилось: за минуту до конца основного времени заработали неаполитанцы право на угловой, последовала подача Кальехона на ближнюю штангу, где Инсинье и Консильи пролетели мимо мяча – 2:1 после гола Хосе от углового флажка.

На второй тайм неаполитанцы вышли более нацеленными на ворота, намереваясь увеличить свое преимущество. Не прошло и десяти минут как они своего добились: разыграли хозяева угловой на левом фланге, последовала подача на дальнюю штангу, где Альбиоль выполнил скидку вдоль ворот, а Мертенс с нескольких метров отправил мяч в сетку – 3:1. На время игра успокоилась, пока "Сассуоло" не стал проявлять большую активность вблизи чужих ворот: в одной из затяжных атак только штанга спасла хозяев от гола.

Счет был комфортным для "Наполи", поэтому команда Сарри не особо рьяно бежала вперед, помня о важности условных трех очков. Да и в общем игра заметно успокоилась, лишь в концовке вышедшие на замену футболисты проявляли некую активность, но до опасных моментов дело не доходило. Таким образом, "Наполи" одерживает уверенную победу над "Сассуоло" и возвращается на первое место.

"Наполи" – "Сассуоло" – 3:1

Голы: Аллан, 22 – 1:0, Фальчинелли, 41 – 1:1, Кальехон, 44 – 2:1, Мертенс, 54 - 3:1.

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Гулям, Маджо, Кирикеш, Гамшик (Зелински, 68), Жоржиньо, Кальехон (Рог, 76), Аллан, Инсинье (Джаккерини, 80), Мертенс.

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Гаццола, Ачерби, Кассата, Сенси, Политано, Маццителли (Пьерини, 71), Рагуза (Миссироли, 56), Фальчинелли.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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